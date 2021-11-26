Сливко — о непопадании на Кубок мира и Кубок IBU: психовать, гадости говорить не собираюсь
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Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала непопадание в состав национальной команды на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.
«Если честно, я всё — забыла и больше не хочу вспоминать. И хотела бы всех попросить, чтобы перестали это обсуждать. Потому что о чём теперь говорить? Уже всё прошло, сборная уехала в Европу. Я — здесь, они — там. Обижаться, дуться, психовать, какие-то гадости говорить я не собираюсь. Побегаю здесь пока, а там видно будет», — приводит слова Сливко «Тюменская арена».
На контрольных стартах Сливко заняла 11-е место в спринтерской гонке и 7-е – в масс-старте. Вчера, 25 ноября, Виктория продемонстрировала второй результат в спринте на этапе Кубка России в Тюмени. Победу одержала Маргарита Васильева.
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