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Сливко — о непопадании на Кубок мира и Кубок IBU: психовать, гадости говорить не собираюсь

Сливко — о непопадании на Кубок мира и Кубок IBU: психовать, гадости говорить не собираюсь
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Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала непопадание в состав национальной команды на стартовые этапы Кубка мира и Кубка IBU.

«Если честно, я всё — забыла и больше не хочу вспоминать. И хотела бы всех попросить, чтобы перестали это обсуждать. Потому что о чём теперь говорить? Уже всё прошло, сборная уехала в Европу. Я — здесь, они — там. Обижаться, дуться, психовать, какие-то гадости говорить я не собираюсь. Побегаю здесь пока, а там видно будет», — приводит слова Сливко «Тюменская арена».

На контрольных стартах Сливко заняла 11-е место в спринтерской гонке и 7-е – в масс-старте. Вчера, 25 ноября, Виктория продемонстрировала второй результат в спринте на этапе Кубка России в Тюмени. Победу одержала Маргарита Васильева.

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