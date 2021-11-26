Доротея Вирер ответила на критику за частые полёты на вертолёте

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер ответила критикам, упрекающим спортсменку за частые полёты на вертолёте.
«У меня в Больцано есть спонсор, который даёт мне эту возможность. Мне кажется, при том ритме, в котором я живу, было бы глупо ею не воспользоваться. А эта критика меня забавляет, потому что очень много спортсменов — не буду называть их имена — пишут мне в частном порядке, чтобы получить контакты и тоже летать на вертолёте или частном самолёте. Но они не хотят, чтобы люди знали об этом.
Для той жизни, которую я веду, даже сэкономленные полдня – это большой успех. Если я посчитаю дни отдыха в этом году, мне хватит пальцев на трёх руках», — сказала Вирер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Ефимовой.
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