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Хованцев прокомментировал выступление Казакевич, которая допустила 10 промахов

Хованцев прокомментировал выступление Казакевич, которая допустила 10 промахов
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Бывший тренер сборной России Анатолий Хованцев поделился мнением о результатах российской биатлонистки Ирины Казакевич. В женской индивидуальной гонке на 15 км на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) Казакевич допустила 10 промахов и стала 109-й.

«Мне кажется, что у Казакевич какая-то проблема, связанная с психологией. На летнем чемпионате мира она много настреляла, а тут дали карт-бланш, она была взята в команду по решению тренера. Те вопросы, которые были по ней в открытом доступе в интернете, скорей всего, стали дополнительным грузом на её плечи в плане ответственности за стрельбу. 10 промахов в таких погодных условиях — не уровень члена сборной команды», — цитирует Хованцева «Спорт-Экспресс».

Победительницей стала чешка Маркета Давидова. Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, показавшая 5-й результат. Также в топ-10 вошла Кристина Резцова, ставшая 8-й.

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