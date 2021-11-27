Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эдуард Латыпов: надеюсь, смог порадовать болельщиков

Эдуард Латыпов: надеюсь, смог порадовать болельщиков
Комментарии

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал собственное выступление в мужской индивидуальной гонки на 20 км на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).Российский биатлонист занял 7-е место, победителем гонки стал норвежец Стурла Холм Легрейд.

«Гонка прошла хорошо, получилось добавить к концу. И со стрельбой получилось справиться. Но всё хорошо начиналось, а концовочку подпортил. Это начало сезона и первая гонка. Надеюсь, сегодня смог порадовать болельщиков. Всем большое спасибо.

Затянул с последним выстрелом? Восстановление пошло, и немного начало пошатывать. Не стал спешить с выстрелом, отложил его, передышал и сделал качественный выстрел. Стараюсь показывать мастерство», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Новость по теме
Легрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде, Латыпов — седьмой
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021