Эдуард Латыпов: надеюсь, смог порадовать болельщиков
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал собственное выступление в мужской индивидуальной гонки на 20 км на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).Российский биатлонист занял 7-е место, победителем гонки стал норвежец Стурла Холм Легрейд.
«Гонка прошла хорошо, получилось добавить к концу. И со стрельбой получилось справиться. Но всё хорошо начиналось, а концовочку подпортил. Это начало сезона и первая гонка. Надеюсь, сегодня смог порадовать болельщиков. Всем большое спасибо.
Затянул с последним выстрелом? Восстановление пошло, и немного начало пошатывать. Не стал спешить с выстрелом, отложил его, передышал и сделал качественный выстрел. Стараюсь показывать мастерство», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
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