Видео ошибки Латыпова, из-за которой он не смог побороться за медали в Эстерсунде

В Эстерсунде (Швеция) на первом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская индивидуальная гонка на 20 км. Победителем стал норвежец Стурла Холм Легрейд. Второй результат показал его соотечественник Тарьей Бё. Третьим стал француз Симон Детьё.

Лучшим среди россиян стал россиянин Эдуард Латыпов, показавший 7-й результат. На финише он перепутал створы, из-за чего ему пришлось развернуться и финишировать правильно. Этот манёвр привёл к серьёзной потере времени россиянином.

До этой ошибки российский биатлонист претендовал на места в топ-5 и мог побороться за финиш на подиуме.

Первый этап КМ завершится завтра, 28 ноября, спринтерскими гонками. За победу в индивидуальных дисциплинах биатлонисты получат € 15 тыс. призовых.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Eurosport.