Латыпов перепутал створы на финише индивидуальной гонки в Эстерсунде

В эти минуты в Эстерсунде (Швеция) проходит мужская индивидуальная гонка на 20 км на первом этапе Кубка мира. Российский биатлонист Эдуард Латыпов завершил выступление. На финише он перепутал створы, из-за чего ему пришлось развернуться и финишировать правильно. Этот манёвр привёл к серьёзной потере времени россиянином.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию гонки.



Россияне выходят на старт в следующем порядке: Евгений Гараничев (13), Эдуард Латыпов (31), Александр Логинов (42), Карим Халили (47), Матвей Елисеев (68) и Даниил Серохвостов (115). Всего в соревнованиях примут участие 116 спортсменов.



Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё стартовал под вторым номером.



Первый этап КМ завершится завтра, 28 ноября, спринтерскими гонками. За победу в индивидуальных дисциплинах биатлонисты получат € 15 тыс. призовых.