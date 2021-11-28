Миронова – о 94-м месте в спринте: это кажется смешным, но у меня были проблемы с оружием

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала выступление в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Миронова показала 94-й результат.

«Это кажется смешным, но сегодня у меня были проблемы с оружием. Я не знаю, что случилось. Я пришла на рубеж, а у меня не стреляла винтовка. Возможно, из-за холода. Но на пристрелке всё было нормально. Я вставила другую обойму — винтовка начала стрелять. Я отработала «лёжку». Потом, когда пришла на «стойку», винтовка опять не стреляла. Нажимаю на спусковой — там провал. Перезарядила, совершила два выстрела, а потом достреляла дополнительными патронами.

Я знаю, как действовать по правилам. У меня была мысль поднять руку, но так как винтовка заработала, я решила, что всё в порядке. Но оказалось, что не всё. Сейчас оружейник будет разбираться с винтовкой, попробует починить. Надеюсь, в следующий раз такого не будет», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».