Васнецова: по скорости мы не можем позволить себе совершать на рубеже ошибки

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала выступление в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Россиянка заняла 28-е место.

«Сегодня выходила с отличным настроением на старт. Очень довольна гонкой. Обидно, что чего-то не хватает на стрельбе, где-то какой-то недочёт всегда проявляется, к сожалению. По скорости мы не можем позволить себе совершать на рубеже ошибки.



В мае сделали мне операцию на глаза. Это в гонках никак не сказывается. Тьфу-тьфу-тьфу, со зрением всё хорошо», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».

Победу в гонке одержала представительница Швеции Ханна Эберг. Второе место осталось за Анаис Шевалье из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.