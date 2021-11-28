Каминский: у Латыпова есть небольшие резервы для того, чтобы добавить

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал выступление российского биатлониста Эдуарда Латыпова в спринте на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Латыпов занял 11-е место.



«Положительные вещи после спринта? Не знаю. Надо смотреть аналитику гонки. Сейчас не готов анализировать. Чисто внешне — хорошо, что Логинов с нулём, но ходом пока ему не хватает однозначно.



Ну и, конечно, не очень хорошо, что Эдуард опять с промахом, и опять «лёжка». Если мы что-то выиграем, тогда можно быть довольными окончательно. Но, конечно, есть позитив, потому что в прошлом году начало было значительно хуже у него. Но нельзя говорить, что дальше пойдёт по нарастающей и он начнёт всё выигрывать. Сейчас мы к сезону подошли в лучшем состоянии, небольшие резервы есть для того, чтобы добавить ещё», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».