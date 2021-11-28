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Черезов — о забытых палках Гараничева: несобранность, он не готов выступать на Кубке мира

Черезов — о забытых палках Гараничева: несобранность, он не готов выступать на Кубке мира
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Бывший российский биатлонист Иван Черезов прокомментировал ошибку соотечественника Евгения Гараничева во время спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Гараничев забыл палки перед стартом, из-за чего потерял много времени.

«Такому спортсмену, как Гараничев, имеющему большой опыт выступления на международных соревнованиях, такое непозволительно. Взять, забыть палки, опоздать на старт. Это говорит о несобранности. Несмотря на то, что Евгений забыл палки, тренерам решать, что делать дальше. Видно, что человек не готов выступать на Кубке мира. Может, стоит провести мини-сбор и пытаться прийти в себя.

Что касается Елисеева, то здесь похожая картина. Возможно, стоит взять паузу, прийти в себя или уехать на кубок IBU. Видно, что функциональное состояние далеко до выступления на соревнованиях, не говоря уже о Кубках мира», — сказал Черезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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