Кристина Резцова: уже можно выставить фоточку с первого этапа Кубка мира

Российская биатлонистка Кристина Резцова опубликовала пост, посвящённый стартовому этапу Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). В индивидуальной гонке она заняла 8-е место, а в спринте стала 33-й.

«Думаю, уже можно выставить фоточку с первого этапа Кубка мира. Эстерсунд неплохо встретил. Работаем дальше. Это только начало», — написала Резцова.

Пост доступен в «инстаграме» Кристины Резцовой

Первое место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022 занимает чешская биатлонистка Маркета Давидова (86). На втором месте идёт Динара Алимбекова из Беларуси (86), на третьем – норвежка Марте Рёйселанд (79). Лучшая из россиянок — Ульяна Нигматуллина (64), на шестом месте. Резцова располагается на 15-й позиции (42).