Объявлен состав сборной Швеции на второй этап Кубка мира по биатлону

Сборная Швеции по биатлону объявила состав на второй этап Кубка мира сезона-2021/2022, который состоится в Эстерсунде.

Женщины

Ханна Эберг

Эльвира Эберг

Линн Перссон

Муна Брурссон

Анна Магнуссон

Йоханна Скоттхайм



Мужчины

Пеппе Фемлинг

Оскар Брандт

Мальте Стефанссон

Йеспер Нелин

Мартин Понсилуома

Себастиан Самуэльссон

Напомним, первый этап также состоялся в Эстерсунде. Шведские биатлонисты не сумели забраться на пьедестал в индивидуальных гонках, однако одержали победы в спринтерских гонках. У женщин первое место заняла Ханна Эберг, а у мужчин — Себастиан Самуэльссон.

Ранее стало известно о составе женской сборной России. В него вошли: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Валерия Васнецова, Лариса Куклина и Ирина Казакевич.