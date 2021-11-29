Женская сборная России по биатлону выступит на втором этапе Кубка мира в том же составе

Тренерский штаб женской сборной России оставит без изменений состав команды на второй этап Кубка мира в Эстерсунде (Швеция), сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России (СБР).

Напомним, на первом этапе КМ, также в Эстерсунде Россию представляли: Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Валерия Васнецова, Лариса Куклина и Ирина Казакевич.

Отметим, что по итогам двух стартов лучшей россиянкой в общем зачёте Кубка мира является Нигматуллина (Кайшева), она занимает шестое место. В индивидуальной гонке Ульяна показала пятый результат, в спринте – 17-й. В Кубке наций женская сборная России занимает 4-е место (737 очков), лидирует команда Швеции (788).

В данный момент единственной россиянкой, не набравшей рейтинговых очков в Кубке мира, является Казакевич. Она была 110-й в индивидуалке и 79-й в спринте.