Йоханнес Бё — о Серохвостове: это что, новая русская звезда? У меня уже ноги трясутся

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бё пошутил о дебюте 22-летнего российского биатлониста Даниила Серохвостова на Кубке мира.

«Это что, новая русская звезда? Смотри, у меня уже ноги трясутся», — сказал младший Бё в эфире «Матч ТВ». «Боится», — прокомментировал фразу Бё Серохвостов.

Напомним, на первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) Серохвостов занял 15-е место в индивидуальной гонке, допустив 2 промаха. В спринте Даниил стал 23-м с одним промахом. Младший Бё в индивидуалке стал пятым, а в спринте – третьим.

28-летний Бё — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира (восемь раз — в эстафетах), трёхкратный обладатель Кубка мира (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира (входит в тройку лучших в истории Кубка мира по этому показателю), самый молодой победитель этапа Кубка мира по биатлону.