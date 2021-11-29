«А нельзя забыть где-нибудь Гараничева?» Болельщики разозлились на российского биатлониста

Эксперты призывали убрать Евгения, занявшего 113-е место в спринте, из сборной. Болельщики иронизировали и просили бегать до антирекорда.

Бронзовый призёр Олимпиады в Сочи российский биатлонист Евгений Гараничев «отличился» в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Он чуть было не вышел на старт без палок, но лучше бы не выходил совсем. 113-е место, четыре минуты отставания с тремя промахами. Если бы не забыл палки, боролся бы за место в топ-100.

Эксперты и болельщики, конечно, были разгневаны выступлением биатлониста. Но теперь за его выступлениями можно следить только на Кубке IBU — тренерский штаб отправил спортсмена подальше от гнева и телекамер. Вместе с Гараничевым в резервную команду отправлен и Матвей Елисеев.

«Гараничев прямо сейчас — это недоразумение»

Как всегда, ярче остальных выступил комментатор Дмитрий Губерниев.

«Я не понимаю, как Гараничев попал в команду. Ему пора домой — усилить свою сборную в борьбе за Кубок России. Его нужно отправить восвояси, он вообще не готов к сезону, он не бежит. Отправляйте на «Ижевскую винтовку». Гараничев прямо сейчас — это недоразумение. Его не должно быть в составе сборной России. Это просто неуважение ко всем и всему — ставьте молодых, чтобы они опыта набирались. Какая разница — забыл он палки или нет. Без палок прибежал бы 72-м, а так 113-й. Он вообще не бежит, просто кошмар», — сказал Губерниев «Чемпионату».

Не пожалел бывшего коллегу по сборной трёхкратный чемпион мира Иван Черезов.

«Такому спортсмену, как Гараничев, имеющему большой опыт выступлений на международных соревнованиях, такое непозволительно. Забыть палки, опоздать на старт. Это говорит о несобранности. Тренерам решать, что делать дальше. Видно, что человек не готов выступать на Кубке мира. Может, стоит провести мини-сбор и попытаться прийти в себя», – поделился он своим мнением.

«У Гараничева всё возможно: он то на старт опоздает, то вообще не выйдет, то палки забудет. Видимо, это его человеческая натура. Я уверен, что это его последний старт на Кубке мира, – заявил «Р-Спорту» бывший президент СБР Владимир Драчёв. – Давайте возить на Кубок мира людей, которые не то что в топ-60, а в первую сотню не попадают. Стыдоба».

Стоит сказать, что тренерский штаб с экспертами молчаливо согласился. После первого этапа Кубка мира Евгений Гараничев вместе с Матвеем Елисеевым отправился на Кубок IBU.

Фото: РИА Новости

«К старту пришёл на лыжах – уже молодец»

Наши болельщики, конечно, добрее экспертов. Они всегда найдут, за что похвалить спортсмена. Мы собрали самые яркие комментарии к новостям и статьям «Чемпионата».

«Ну, не стоит так винить Евгения, по крайней мере, к старту пришёл на лыжах, не забыл их, уже молодец», — triyaytsa.

«Подготовили перспективного юниора к Олимпиаде, теперь всех там разорвёт!» – uberitegubernieva.

«Ещё не рекорд. Есть куда стремиться!» — grupav.

«Браво, Евгений! Какая же классная заруба за 113-114-е места с Гузиком. Как вишенка на торте великолепной гонки, было очень увлекательно, спасибо за эмоции! А какие классные красные палки, на такие не грех засмотреться, забыть их и опоздать!» — never7more.

Но большинство неравнодушных поклонников биатлона в высказываниях не стеснялось.

«Впервые за последние три года полностью поддерживаю лицо и Голос нашего биатлона на тему Гараничева! Хватит мучить мумию!» – zigfrid1971.

«Ему бы даже три палки не помогли», — smash55.

«А нельзя ли забыть Гараничева где-нибудь на базе в Ханты-Мансийске?» – dedmatros.

«Даже этот конфуз мало повлиял, так как Гараничев проиграл четыре минуты. Может, им с Матвеем Елисеевым лыжи мажут тормозящей мазью? Иначе это абсолютное позорище. И несомненно, что любой с Кубка IBU (кроме больного Поршнева) будет намного лучше этой парочки заслуженных мастеров спорта», – inwhiskeyveritas.