«Мы смешим весь биатлонный мир». Тихонов высказался по поводу Гараничева и Елисеева

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов дал комментарий по поводу провальных выступлений Евгения Гараничева и Матвея Елисеева на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.
«Они поставили антирекорд. И тот, и другой. Я говорил в начале подготовительного периода, что с Елисеевым нужно разобраться. Или гнать его поганой метлой, или он будет выполнять те планы, которые ему предоставляет национальная команда. Всё.
Я вчера посмотрел их интервью и не услышал ни одного внятного ответа. Что это такое? «Я не помню, я не знаю, надо подумать». Гараничева взяли для какой цели? На Олимпийские игры? Смысл его брать? Чтобы он хотя бы раз попал в двадцатку?
Мы смешим весь биатлонный мир. Я бы их обоих на Олимпиаду не взял», — приводит слова Тихонова Газета.Ru.
- 29 ноября 2021
-
23:22
-
22:49
-
21:53
-
20:13
-
19:59
-
19:38
-
18:54
-
18:52
-
18:37
-
17:20
-
17:01
-
16:47
-
16:42
-
15:45
-
14:10
-
13:56
-
13:07
-
12:55
-
12:50
-
12:45
-
12:32
-
11:50
-
09:31
- 28 ноября 2021
-
21:00
-
20:52
-
20:24
-
19:37
-
19:27
-
18:50
-
18:43
-
17:54
-
17:53
-
17:51
-
17:46
-
17:37