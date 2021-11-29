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«Мы смешим весь биатлонный мир». Тихонов высказался по поводу Гараничева и Елисеева

«Мы смешим весь биатлонный мир». Тихонов высказался по поводу Гараничева и Елисеева
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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов дал комментарий по поводу провальных выступлений Евгения Гараничева и Матвея Елисеева на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Они поставили антирекорд. И тот, и другой. Я говорил в начале подготовительного периода, что с Елисеевым нужно разобраться. Или гнать его поганой метлой, или он будет выполнять те планы, которые ему предоставляет национальная команда. Всё.

Я вчера посмотрел их интервью и не услышал ни одного внятного ответа. Что это такое? «Я не помню, я не знаю, надо подумать». Гараничева взяли для какой цели? На Олимпийские игры? Смысл его брать? Чтобы он хотя бы раз попал в двадцатку?

Мы смешим весь биатлонный мир. Я бы их обоих на Олимпиаду не взял», — приводит слова Тихонова Газета.Ru.

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