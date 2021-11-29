Анфиса Резцова — об исключении Гараничева и Елисеева: оба спортсмена не на том уровне

Трёхкратная победительница Олимпийских игр Анфиса Резцова оценила решение Союза биатлонистов России отправить Матвея Елисеева и Евгения Гараничева на Кубок IBU после неудачного выступления на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде.

«Оба спортсмена сейчас не находятся на том уровне, который необходим для выступления в основной команде. Как Гараничев умудрился забыть палки перед стартом? Это просто невозможно», — приводит слова Резцовой Лента.ру.

Напомним, в спринтерской гонке первого этапа Кубка мира Гараничев установил худший результат для российских биатлонистов начиная с 1996 года. А Матвей Елисеев занял 78-е место. Места биатлонистов на Кубке мира займут Василий Томшин и Александр Поварницын.