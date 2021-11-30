В СБР рассказали подробности заражения Тамары Дербушевой коронавирусом

В Союзе биатлонистов России (СБР) рассказали, как вышло, что Тамара Дербушева, которая приняла участие в первом этапе сезона-2021/2022 Кубка IBU, заразилась коронавирусом.

«Должны получить от IBU и медицинских властей Норвегии информацию о том, что дальше делать. Мы их проинформировали о своих действиях, это устроило.

Как только был положительный тест у Тамары, мы сразу нашли ей место в другой гостинице. Нет предпосылок к тому, чтобы закрывать всю команду на карантин. Конечно, сначала надо дождаться результатов тестов. Сами видите, что с ними происходит.

В Швеции у Дербушевой были отрицательные тесты. А тут показал положительный на въезде в Норвегию. Потом мы сделали ещё один дополнительный ПЦР-тест, который тоже оказался положительным. Но уже после первого теста мы её заселили в другую гостиницу», — приводит слова представителя СБР «РИА Новости Спорт».

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.