Муж Куклиной — Ларисе: ты на Экхофф так смотришь?
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Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала новое фото в преддверии старта второго этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
«Как много смысла в одной фотографии», — подписала снимок спортсменка.
Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной
На пост Ларисы отреагировал её муж Михаил Куклин. В комментарии он написал: «Ты на Экхофф, что ли, так смотришь?»
На стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде Куклина стала 28-й в индивидуальной гонке и 45-й в спринте.
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Эстерсунд, Швеция. Расписание соревнований
2 декабря
15:45 мск — спринт, женщины.
18:30 — спринт, мужчины.
4 декабря
15:00 — гонка преследования, женщины.
17:10 — эстафета, мужчины.
5 декабря
14:35 — эстафета, женщины.
17:15 — гонка преследования, мужчины.
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