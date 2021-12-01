Муж Куклиной — Ларисе: ты на Экхофф так смотришь?

Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала новое фото в преддверии старта второго этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Как много смысла в одной фотографии», — подписала снимок спортсменка.

Пост доступен в «инстаграме» Ларисы Куклиной

На пост Ларисы отреагировал её муж Михаил Куклин. В комментарии он написал: «Ты на Экхофф, что ли, так смотришь?»

На стартовом этапе Кубка мира в Эстерсунде Куклина стала 28-й в индивидуальной гонке и 45-й в спринте.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Эстерсунд, Швеция. Расписание соревнований

2 декабря

15:45 мск — спринт, женщины.

18:30 — спринт, мужчины.



4 декабря

15:00 — гонка преследования, женщины.

17:10 — эстафета, мужчины.



5 декабря

14:35 — эстафета, женщины.

17:15 — гонка преследования, мужчины.