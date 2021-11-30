Расписание 2-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Эстерсунде

Со 2 по 5 декабря в Эстерсунде (Швеция) пройдёт второй этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Эстерсунд, Швеция. Расписание соревнований

2 декабря

15:45 мск — спринт, женщины.

18:30 — спринт, мужчины.

4 декабря

15:00 — гонка преследования, женщины.

17:10 — эстафета, мужчины.

5 декабря

14:35 — эстафета, женщины.

17:15 — гонка преследования, мужчины.

В состав мужской сборной России на второй этап Кубка мира вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын.



В заявку женской команды включены Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.