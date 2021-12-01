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Анатолий Хованцев объяснил неудачное выступление Евгения Гараничева в суперспринте

Анатолий Хованцев объяснил неудачное выступление Евгения Гараничева в суперспринте
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Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил провальное выступление Евгения Гараничева в суперспринте на этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Биатлонист не сумел пройти квалификацию, заняв 35-е место.

«Евгению явно не хватает скорости. Суперспринт подходит не всем спортсменам. Гараничев — любитель дистанции, ему больше нравятся гонки, в которых нет ограничений по скорости стрельбы. А в суперспринте очень важно быстро и чётко стрелять. Думаю, что дальнейшую судьбу Евгения в сборной решит этап Кубка IBU», — приводит слова Хованцева «Спорт-экспресс».

Победителем суперспринта в Шушене стал представитель Норвегии Филип Фьельд Андерсен. Российский биатлонист Антон Бабиков занял 14-е место.

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