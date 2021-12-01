Хованцев раскритиковал Губерниева за унизительные слова в адрес Гараничева
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Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев раскритиковал комментатора Дмитрия Губерниева за его слова в адрес биатлониста Евгения Гараничева. Ранее Губерниев заявил, что Гараничев, который провалился на первом этапе Кубка мира и был отправлен на Кубок IBU, «занимает в сборной чьё-то место».
«Зачем на него все так накинулись? Высказывания Губерниева и его компании в адрес Гараничева просто унизительны. Оставьте биатлониста в покое!
Я считаю, что Евгения не нужно выгонять из сборной. Пускай он пробежит этап Кубка IBU, там уже видно будет. Возможно, неудачи Гараничева — это последствие его недавней болезни», — приводит слова Хованцева «Спорт-экпресс».
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
Новость по темеДмитрий Губерниев — Хованцеву: дядя Толя, в чём унижение?
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