Хованцев раскритиковал Губерниева за унизительные слова в адрес Гараничева

Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев раскритиковал комментатора Дмитрия Губерниева за его слова в адрес биатлониста Евгения Гараничева. Ранее Губерниев заявил, что Гараничев, который провалился на первом этапе Кубка мира и был отправлен на Кубок IBU, «занимает в сборной чьё-то место».

«Зачем на него все так накинулись? Высказывания Губерниева и его компании в адрес Гараничева просто унизительны. Оставьте биатлониста в покое!

Я считаю, что Евгения не нужно выгонять из сборной. Пускай он пробежит этап Кубка IBU, там уже видно будет. Возможно, неудачи Гараничева — это последствие его недавней болезни», — приводит слова Хованцева «Спорт-экпресс».

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.