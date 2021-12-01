Шашилов раскритиковал Гараничева за забытые палки на этапе КМ в Эстерсунде

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал ошибку Евгения Гараничева во время спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Гараничев забыл палки перед стартом, из-за чего потерял много времени.

«Проведён ли дополнительный инструктаж с людьми, отвечающими за палки, патроны и прочее? Конечно, это абсурд, но президент сказал нам, чтобы доктор проверял. Как человек выходит на старт, если забывает палки? Какая-то же ответственность должна быть. Ребята, вы на работу вышли! Хирург скальпель забыл… Это ненормально. Да, теперь будут контролировать. Конечно, разговор на эту тему был. Мироновой крепление не застегнули, но, видимо, всё в спешке было. Парни потом подошли, извинились. Такое бывает, человеческий фактор», — приводит слова Шашилова сайт «Матч ТВ».