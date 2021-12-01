Шашилов раскритиковал Гараничева за забытые палки на этапе КМ в Эстерсунде

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал ошибку Евгения Гараничева во время спринта на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Гараничев забыл палки перед стартом, из-за чего потерял много времени.
«Проведён ли дополнительный инструктаж с людьми, отвечающими за палки, патроны и прочее? Конечно, это абсурд, но президент сказал нам, чтобы доктор проверял. Как человек выходит на старт, если забывает палки? Какая-то же ответственность должна быть. Ребята, вы на работу вышли! Хирург скальпель забыл… Это ненормально. Да, теперь будут контролировать. Конечно, разговор на эту тему был. Мироновой крепление не застегнули, но, видимо, всё в спешке было. Парни потом подошли, извинились. Такое бывает, человеческий фактор», — приводит слова Шашилова сайт «Матч ТВ».
- 1 декабря 2021
-
20:48
-
20:09
-
19:17
-
18:28
-
18:15
-
17:54
-
17:44
-
16:42
-
16:37
-
16:21
-
16:13
-
15:26
-
15:08
-
14:11
-
14:00
-
13:28
-
12:44
-
12:12
-
11:17
-
10:29
-
09:00
-
08:00
-
07:31
-
00:43
- 30 ноября 2021
-
22:05
-
21:01
-
20:35
-
19:48
-
19:42
-
19:36
-
18:46
-
16:01
-
15:20
-
15:12
-
14:36