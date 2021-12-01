«В России спортсмены — безответственные». Резцова вскрыла главные проблемы нашего биатлона

В сборную России вернулась, наверное, самая дерзкая биатлонистка последних лет. Кристина Резцова в феврале родила, восстановилась и по спортивному принципу отобралась в команду.

И вернулась ярче, чем ожидалось. Речь не только о неплохих результатах на первом этапе Кубка мира: восьмое место в «индивидуалке» (лучший результат в карьере) и 33-й в спринте. Ещё перед началом отборов спортсменка, не зная, попадёт в сборную или нет, вскрыла главные проблемы российского биатлона. И, кажется, СБР стоит прислушаться к словам Резцовой.

Ой, мамочки

Первое, что задело Резцову после беременности, – возвращение в спорт. Изначально Кристина надеялась, что в биатлоне будет работать практика лыжной команды.

«С тренерами сборной я, в принципе, не коммуницировала в этом году, – призналась биатлонистка в интервью #LAPSHINLIVE. У лыжников есть такое правило: девчонки, уходящие в декрет, возвращаются из него на ту же позицию в команде, что и до материнства. У нас такого нет, я родила, звонила Шашилову, Майгурову и на вопрос «Что мне делать?» толком ответа не получила. Я для себя сразу решила, что буду на самоподготовке, и на летнем чемпионате будет видно, что они там решат».

Тренировалась Резцова на свой страх и риск, зная, что в команду берут лишь тех, кто тренировался в расположении сборной. Как итог: Кристина чудом попала в расположение сборной после летнего чемпионата России, а потом и отобралась в команду на Кубок мира.

Есть ощущение, что Кристина в своём негодовании права. Лыжницы Татьяна Сорина и Юлия Ступак пропустили сезон-2019/2020 из-за беременности, а потом спокойно и без лишних отборов вернулись в сборную на свои места. В биатлоне же новоиспечённым мамам приходится не только восстанавливать форму, но и искать способы попасть в команду и проходить многочисленные отборы, что явно не способствует снижению стресса.

Да и в обычной жизни за время декрета по закону никто не должен понижать женщин в должности и уж тем более – увольнять. А если перебросить ситуацию Резцовой, то, получается, за время родов она переквалифицировалась из условного менеджера высшего звена в рядового сотрудника. Как-то нечестно выхолит. Быть может, будь у биатлонисток практика как у лыжниц, спортсменки охотнее возвращались бы из декретов.

«Я бы поменяла всё»

Не обошла Кристина и нашумевшую систему отбора в команду, которая с каждым годом становится всё запутаннее.

«Я бы поменяла всё. У нас сейчас почти все места на международные старты отдают решением тренера. По-моему, это неправильно. Из 18 спортсменов один отбирается по спортивному принципу, а остальные – тренерским решением. Всегда должен соблюдаться спортивный принцип. Мы не должны кому-то нравиться и только за это ехать на Кубок мира. Главная задача спортсмена – показать результат», — заявила Резцова.

При этом Кристина отметила, что не стоит судить лишь по отборочным стартам, ведь бывают спортсмены, которые не могут собраться на одну гонку, но выглядят стабильно по сезону. По словам Резцовой, тренеры не только должны следить за результатами, но также рассказывать и показывать, как надо делать.

Если последняя мысль биатлонистки – непреложная истина, то к соображениям об отборе есть вопросы. Да, в последние годы у нас нет чёткой системы отбора. В этом сезоне, если бы не решение СБР, из шести спортсменок четыре были бы выбраны решением тренера. Очевидно, что это неверно, учитывая, что в России часто говорят о предвзятости специалистов.

Тренерским решением в сборную должен попадать лишь один спортсмен, не более. Остальные должны либо получать место в команде за заслуги прошлого сезона (но тоже не более двух-трёх человек), либо бороться за него на отборах. Так в сборную будут входить сильнейшие спортсмены. Кроме того, будет шанс попасть на международные старты у биатлонистов из регионов. СБР и правда нужно задуматься об изменении отборов. Вот только президент СБР Майгуров, увы, недавно вообще выступил за их отмену.

Сборная — потолок

Но главная проблема российского биатлона, по мнению Резцовой, кроется в самих спортсменах.

«Хотелось бы изменить отношение спортсменов к своей работе. На мой взгляд, в России большинство спортсменов – безответственные. Они получили право выступать за сборную и больше не развиваются. К сожалению, после юниорского возраста у нас ничего не меняется. Мало спортсменов, которые развивают себя. Они считают себя крутыми из-за того, что попали в сборную, а нужно постоянно развиваться», – досадует Кристина.

К сожалению, так и есть. Совершенно непонятно, почему на юниорском и юношеском уровне российские биатлонисты выигрывают всё, что можно, а выходя на взрослый уровень, теряются. А их иностранные соперники, которых наши спортсмены с лёгкостью обыгрывали раньше, теперь обходят россиян. Например, Маркета Давидова и Валерия Васнецова. Они вместе бегали по юниоркам, дебютировали на Кубке мира вместе – в сезоне-2016/2017. Вот только сейчас чешка – уже чемпионка мира, а россиянка только вернулась на КМ после почти двухлетнего перерыва.

Раньше казалось, что у Валерии действительно не было сильной мотивации. Попадание на Кубок мира было для неё потолком. С возрастом, видимо, ситуация поменялась, и сейчас Васнецова мыслит совершенно по-другому. Чтобы такое осознание приходило раньше, вероятно, как-то должна меняться система подготовки или работа с молодыми спортсменами.

Сама же Кристина, к счастью, пока отвечает за свои слова и стремится развиваться.

Главную цель на сезон она уже поставила – добраться до олимпийской медали. Если это получится, то замотивировать молодых спортсменов у Резцовой точно получится.

А пока же СБР стоит поразмышлять над словами биатлонистки.