Тренер норвежцев: меня не слишком волнует нынешнее состояние Йоханнеса Бё

Тренер мужской сборной Норвегии по биатлону Эгиль Кристиансен высказался по поводу нынешней формы одного из лидеров команды, трёхкратного обладателя «Большого хрустального глобуса» Йоханнеса Бё.

«Меня не слишком сильно волнует нынешнее состояние Йоханнеса Бё. Мне куда больше нравится динамика его восстановления за три недели, и особенно в последнюю. У него выпало несколько недель до Эстерсунда, и это не очень хорошо», — приводит слова Кристиансена TV2.

Младший Бё после первого этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) делит первую строчку в общем зачёте соревнований с французом Симоном Детьё. Норвежец завоевал бронзу в спринте на 10 км и пятое место в индивидуальной гонке на 20 км.

Расписание этапов Кубка мира по биатлону в сезоне-2021/2022.