Светлана Миронова: пока я не в тех кондициях, которые хотелось бы иметь

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала результат спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Допустившая один промах Миронова заняла 20-е место – это лучший результат среди россиянок.



«Я пока что тяжёлая функционально, мне тяжеловато. Но надеюсь, что динамика будет положительная и будет улучшаться скорость. Пока я не в тех кондициях, которые хотелось бы иметь. Но сезон олимпийский, лучшим вариантом было бы иметь хорошую форму именно на Олимпиаде.



Давали ли наставники прогноз, что хорошая форма будет на Олимпиаде? Пока что не давали. Но мы все чувствуем это.



Сегодня скольжение лыж у всех было туповатое. Ощущалось это по трассе. Я с девчонками бежала, у нас примерно одинаково работали лыжи. Спасибо нашему сервису. Они сработали хорошо, но из-за погоды было немного туповатое скольжение», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».