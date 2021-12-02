Кубок мира по биатлону — 2021/2022. Cпринты. У России должен быть шанс на медаль! LIVE

В четверг, 2 декабря, в Эстерсунде (Швеция) продолжится Кубок мира по биатлону — 2021/2022. В программе соревнований гонки, которые россиянам пока не даются — мужской и женский спринты. Неделю назад в прологе сезона наши парни и девушки в гонках с двумя огневыми рубежами выглядели не слишком уверенно, но, будем надеяться, в этот раз результаты будут чуть лучше. Особенно интересно будет посмотреть на новичков в мужской команде. Продолжит ли «зажигать» дебютант Серохвостов? Удивит ли новичок Томшин? С каким настроем вернётся Поварницын? Ответы на все эти вопросы мы получим уже совсем скоро.

Женская гонка стартует в 15:45 по московскому времени. Мужская — в 18:30.