Анна Богалий — о результатах женского спринта: мы не стреляем чисто — это проблема

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала результат спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Лучшая из россиянок Светлана Миронова, допустив всего лишь один промах, стала 20-й.
«Пока у нас ничего не получается, потому что мы не стреляем чисто — это проблема. Было бы намного веселее, да и сами бы бежали и бились лучше. Я не скажу, что девушки шли пешком, но всё дело в этих досадных промахах, которые мы постоянно цепляем. У Иры Казакевич два на втором рубеже, у многих девчонок по одному, но всё равно зацепили. Эти промахи — это груз, который не даёт разогнаться. У биатлонистов есть поговорка, что самая лучшая смазка для лыж — это ноль на рубеже. Когда выходишь с нулём, то и настроение более приподнятое.
Девчонки проигрывают ходом, но видна положительная тенденция: они бегут быстрее, чем на прошлом этапе. По лидерам нашей команды видно, что сейчас меньше проблем по движению, по проигрышу.
Нам стоит посмотреть на девушек в гонке преследования. Я много раз говорила, что контактные гонки проявляют все сильные и слабые стороны спортсменов как лакмусовая бумажка. Дальше будет эстафета. Думаю, в эстафете мы должны побиться, если не помешаем сами себе, в том числе и промахами», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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