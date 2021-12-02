Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Анна Богалий — о результатах женского спринта: мы не стреляем чисто — это проблема

Анна Богалий — о результатах женского спринта: мы не стреляем чисто — это проблема
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий прокомментировала результат спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Лучшая из россиянок Светлана Миронова, допустив всего лишь один промах, стала 20-й.

«Пока у нас ничего не получается, потому что мы не стреляем чисто — это проблема. Было бы намного веселее, да и сами бы бежали и бились лучше. Я не скажу, что девушки шли пешком, но всё дело в этих досадных промахах, которые мы постоянно цепляем. У Иры Казакевич два на втором рубеже, у многих девчонок по одному, но всё равно зацепили. Эти промахи — это груз, который не даёт разогнаться. У биатлонистов есть поговорка, что самая лучшая смазка для лыж — это ноль на рубеже. Когда выходишь с нулём, то и настроение более приподнятое.

Девчонки проигрывают ходом, но видна положительная тенденция: они бегут быстрее, чем на прошлом этапе. По лидерам нашей команды видно, что сейчас меньше проблем по движению, по проигрышу.

Нам стоит посмотреть на девушек в гонке преследования. Я много раз говорила, что контактные гонки проявляют все сильные и слабые стороны спортсменов как лакмусовая бумажка. Дальше будет эстафета. Думаю, в эстафете мы должны побиться, если не помешаем сами себе, в том числе и промахами», — сказала Богалий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Кубок мира по биатлону — 2021/2022. Ну как же так? Очередной провал женской команды LIVE Кубок мира по биатлону — 2021/2022. Ну как же так? Очередной провал женской команды LIVE
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021