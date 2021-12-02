Шведка Эльвира Эберг показала лучший ход в спринте. Лучшая из россиянок — на 17-м месте

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг показала лучший ход в спринте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Второй по этому показателю стала представительница Белоруссии Анна Сола. Тройку замкнула Жюстин Бреза из Франции.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова. Она расположилась на 17-м месте, уступив Эберг 51,5 секунды.

Кубок мира. 2-й этап. Женщины. Лыжный ход в спринте:

1. Эльвира Эберг (Швеция) — 17.07,4

2. Анна Сола (Беларусь) — +20,5

3. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — +31,9…

17. Кристина Резцова (Россия) — +51,5…

29. Светлана Миронова (Россия) — +1.06,5…

35. Ирина Казакевич (Россия) — +1.11,0

36. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +1.12,9…

50. Валерия Васнецова (Россия) — +1.29,4…

57. Лариса Куклина (Россия) — +1.36,3.