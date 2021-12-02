Шведка Эльвира Эберг показала лучший ход в спринте. Лучшая из россиянок — на 17-м месте
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг показала лучший ход в спринте на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.
Второй по этому показателю стала представительница Белоруссии Анна Сола. Тройку замкнула Жюстин Бреза из Франции.
Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова. Она расположилась на 17-м месте, уступив Эберг 51,5 секунды.
Кубок мира. 2-й этап. Женщины. Лыжный ход в спринте:
1. Эльвира Эберг (Швеция) — 17.07,4
2. Анна Сола (Беларусь) — +20,5
3. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — +31,9…
17. Кристина Резцова (Россия) — +51,5…
29. Светлана Миронова (Россия) — +1.06,5…
35. Ирина Казакевич (Россия) — +1.11,0
36. Ульяна Нигматуллина (Россия) — +1.12,9…
50. Валерия Васнецова (Россия) — +1.29,4…
57. Лариса Куклина (Россия) — +1.36,3.
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