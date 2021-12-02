Лиза Тереза Хаузер выиграла спринт в Эстерсунде, Светлана Миронова — 20-я

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка не допустила ни единого промаха. Второй к финишу пришла шведка Эльвира Эберг, которая с двумя промахами отстала на 12,5 секунды. Замкнула тройку белоруска Анна Сола, допустившая один промах и отставшая ещё на 1,9 секунды.
Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 20-е место. Кристина Резцова стала 27-й, Ульяна Нигматуллина — 29-й, Лариса Куклина — 42-й, Валерия Васнецова — 59-й.
Кубок мира. 2-й этап. Женщины. Спринт
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) -19.30,2 (0 промахов)
2. Эльвира Эберг (Швеция) +12,5 (1)
3. Анна Сола (Беларусь) +14,4 (1)
...20. Светлана Миронова (Россия) +1.03,0 (1)
...27. Кристина Резцова (Россия) +1.14,6 (2)
...29. Ульяна Нигматуллина (Россия) +1.16,3 (1)
...43. Лариса Куклина (Россия) +1.38,5 (1)
...45. Ирина Казакевич (Россия) +1.46,5 (2)
...63. Валерия Васнецова (Россия) +2.09,6 (2)
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