Самуэльссон выиграл мужской спринт в Эстерсунде, Латыпов финишировал в шаге от пьедестала

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсмен допустил один промах (1+0). Вторым к финишу пришёл француз Эмильен Жаклен, отстав от лидера на 18 секунд. Жаклен также допустил 1 промах. Замкнул тройку Кентен Фийон Майе.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, финишировавший на четвёртой позиции. Эдуарду не хватило 4,6 секунды, чтобы попасть на пьедестал.

Кубок мира. 2-й этап. Мужчины. Спринт

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) -22.58,7 (1 промах)

2. Эмильен Жаклен (Франция) +18 (1)

3. Кентен Фийон Майе (Франция) +21,5 (1)

4. Эдуард Латыпов (Россия) +26,1 (0)

...13. Александр Логинов (Россия) +55,9 (1)

...28. Александр Поварницын (Россия) +1.22,0 (1)

...33. Карим Халили (Россия) +1.29,7 (2)

...39. Василий Томшин (Россия) +1.38,5 (2)

...73. Даниил Серохвостов (Россия) +2.33,6 (4)