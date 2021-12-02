Самуэльссон выиграл мужской спринт в Эстерсунде, Латыпов финишировал в шаге от пьедестала

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсмен допустил один промах (1+0). Вторым к финишу пришёл француз Эмильен Жаклен, отстав от лидера на 18 секунд. Жаклен также допустил 1 промах. Замкнул тройку Кентен Фийон Майе.
Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, финишировавший на четвёртой позиции. Эдуарду не хватило 4,6 секунды, чтобы попасть на пьедестал.
Кубок мира. 2-й этап. Мужчины. Спринт
1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) -22.58,7 (1 промах)
2. Эмильен Жаклен (Франция) +18 (1)
3. Кентен Фийон Майе (Франция) +21,5 (1)
4. Эдуард Латыпов (Россия) +26,1 (0)
...13. Александр Логинов (Россия) +55,9 (1)
...28. Александр Поварницын (Россия) +1.22,0 (1)
...33. Карим Халили (Россия) +1.29,7 (2)
...39. Василий Томшин (Россия) +1.38,5 (2)
...73. Даниил Серохвостов (Россия) +2.33,6 (4)
- 2 декабря 2021
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