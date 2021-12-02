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Васильев: мужчины готовы лучше девушек. Латыпов и Логинов поборются за медали в пасьюте

Васильев: мужчины готовы лучше девушек. Латыпов и Логинов поборются за медали в пасьюте
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги мужского спринта на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Лучший из россиян Эдуард Латыпов с чистой стрельбой занял четвёртое место, Александр Логинов с одним промахом стал 13-м.

«Ребята порадовали. Нет западения по скорости. Самуэльссон, конечно, пролетел как метеор. Если его не учитывать, то скорость всех наши выдержали. Поварницын сегодня порадовал, хороший результат для него. В целом рисунок неплохой, смотреть приятно. Обоих тренеров поздравляю — и Каминского, и Башкирова. Ребята подошли в неплохой форме. И у Латыпова, и у Логинова есть шансы побороться за медали в преследовании. Если справятся со стрельбой, то в десятке могут быть и несколько человек. Главное — чисто стрелять. Очень надо это сделать. Мужчины готовы намного лучше девушек. Оптимизм существует. Понятно, что до идеальной формы далеко, но видно, что есть куда развиваться и разгоняться», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Выжал из себя, сколько смог». Чего не хватило Латыпову, чтобы вырвать медаль? «Выжал из себя, сколько смог». Чего не хватило Латыпову, чтобы вырвать медаль?
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