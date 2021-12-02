Йоханнес Бё: никогда Самуэльссон не избавится от клейма Сильвер-Себбе

Трёхкратный обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежский биатлонист Йоханнес Бё, комментируя лидерство шведа Себастиана Самуэльссона в общем зачёте Кубка мира, намекнул на временный характер подобного достижения.



Самуэльссон выиграл две из трёх гонок сезона-2021/2022 и возглавил общий зачёт Кубка мира, на одно очко опережая Бё-младшего. В индивидуальной гонке Йоханнес был пятым, а в спринте – третьим и девятым.

«Никогда Самуэльссон не избавится от клейма Сильвер-Себбе. Он — Сильвер-Себбе, а Стина — Сильвер-Стина. Это те прозвища, которые к ним приклеились», — приводит слова Йоханнеса Бё Aftonbladet.

В субботу, 4 декабря, биатлонисты пробегут эстафету 4х7,5 км, а в воскресенье, 5 декабря, — гонку преследования, стартовый протокол которой будет составлен по итогам спринта.