Йоханнес Бё: нормально радоваться своему выступлению, если занял лишь девятое место?

Трёхкратный обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал пост о выступлении в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Он занял девятое место. Победу одержал швед Себастиан Самуэльссон.

«Нормально радоваться своему выступлению, если занял лишь девятое место? Думаю, да!» — написал Бё.

Пост доступен в «инстаграме» Йоханнеса Бё

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, финишировавший на четвёртой позиции. Эдуарду не хватило 4,6 секунды, чтобы попасть на пьедестал.

В общем зачёте Кубка мира лидирует Самуэльссон, Йоханнес Бё занимает второе место, Эдуард Латыпов — пятый. Завтра, 4 декабря, в Эстерсунде состоится мужская эстафета. Второй этап Кубка мира завершится 5 декабря.