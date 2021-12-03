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Йоханнес Бё: нормально радоваться своему выступлению, если занял лишь девятое место?

Йоханнес Бё: нормально радоваться своему выступлению, если занял лишь девятое место?
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Трёхкратный обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежский биатлонист Йоханнес Бё опубликовал пост о выступлении в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Он занял девятое место. Победу одержал швед Себастиан Самуэльссон.

«Нормально радоваться своему выступлению, если занял лишь девятое место? Думаю, да!» — написал Бё.

Пост доступен в «инстаграме» Йоханнеса Бё

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов, финишировавший на четвёртой позиции. Эдуарду не хватило 4,6 секунды, чтобы попасть на пьедестал.

В общем зачёте Кубка мира лидирует Самуэльссон, Йоханнес Бё занимает второе место, Эдуард Латыпов — пятый. Завтра, 4 декабря, в Эстерсунде состоится мужская эстафета. Второй этап Кубка мира завершится 5 декабря.

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