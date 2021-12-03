Анна Сола — о бронзе в спринте: ноги сильно замёрзли. Не получилось сделать всё, что могла

Белорусская биатлонистка Анна Сола поделилась впечатлениями от завоевания бронзы в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Максимально довольна ходом. Конечно, немного не сложилось со стрельбой, но в целом гонкой довольна. Сегодня на огневых чувствовала себя всё ещё неуверенно. Нет той уверенности, которая должна присутствовать. Но я рада, что справилась со стрельбой и закрыла 9 из 10 мишеней.



На последнем круге я делала свою работу и бежала максимально быстро. Ноги сильно замёрзли, поэтому, наверное, не получилось сделать всё, что могла», — приводит слова Солы Biathlon.com.ua.

Победительницей гонки стала Лиза Тереза Хаузер из Австрии. Серебро досталось шведке Эльвире Эберг.