Анна Сола — о бронзе в спринте: ноги сильно замёрзли. Не получилось сделать всё, что могла
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Белорусская биатлонистка Анна Сола поделилась впечатлениями от завоевания бронзы в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
«Максимально довольна ходом. Конечно, немного не сложилось со стрельбой, но в целом гонкой довольна. Сегодня на огневых чувствовала себя всё ещё неуверенно. Нет той уверенности, которая должна присутствовать. Но я рада, что справилась со стрельбой и закрыла 9 из 10 мишеней.
На последнем круге я делала свою работу и бежала максимально быстро. Ноги сильно замёрзли, поэтому, наверное, не получилось сделать всё, что могла», — приводит слова Солы Biathlon.com.ua.
Победительницей гонки стала Лиза Тереза Хаузер из Австрии. Серебро досталось шведке Эльвире Эберг.
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