Светлана Слепцова отреагировала на победу Антона Бабикова в спринте на этапе Кубка IBU

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, бывшая российская биатлонистка Светлана Слепцова отреагировала на пост Антона Бабикова, ставшего победителем спринтерской гонки на этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Российский биатлонист написал в своём «инстаграме»: «0,9 секунды удовольствия и снова за работу. Спасибо всем за добрые слова. Спасибо жене за веру, мотивацию, за крепкий тыл и самые честные мнения».

Слепцова в комментарии отметила: «Антон молодец».

В общем зачёте Кубка IBU Бабиков поднялся на шестую строчку.

Помимо золота Олимпийских игр, на счету Светланы Слепцовой золото чемпионата мира 2009 года в эстафете и бронза ЧМ-2008 в смешанной эстафете. Российская спортсменка завершила карьеру в 2017 году.