Серохвостов шутливо прокомментировал пост Бабикова о победе в спринте на Кубке IBU

Член сборной России на Кубке мира Даниил Серохвостов пошутил о конкуренции в комментариях под постом биатлониста Антона Бабикова.

«А Старый-то хорош», — написал Даниил.

«Ты смотри там, на пятки тебе наступает», — ответила на реплику Серохвостова подписчица Бабикова.

«С моим ростом я бы даже сказал, что он наступает мне на коленки», — вновь ответил Серохвостов.

Напомним, вчера, 3 декабря, российский биатлонист Антон Бабиков выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия), не допустив ни одного промаха. Второе место занял норвежец Филип Фьельд Андерсен, уступивший Антону 0,9 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии Ховард Богетвейт.

Сегодня, 4 декабря, Даниил Серохвостов выступит в составе сборной России в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Она начнётся в 17:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.