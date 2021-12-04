Серохвостов шутливо прокомментировал пост Бабикова о победе в спринте на Кубке IBU

Член сборной России на Кубке мира Даниил Серохвостов пошутил о конкуренции в комментариях под постом биатлониста Антона Бабикова.
«А Старый-то хорош», — написал Даниил.
«Ты смотри там, на пятки тебе наступает», — ответила на реплику Серохвостова подписчица Бабикова.
«С моим ростом я бы даже сказал, что он наступает мне на коленки», — вновь ответил Серохвостов.
Напомним, вчера, 3 декабря, российский биатлонист Антон Бабиков выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия), не допустив ни одного промаха. Второе место занял норвежец Филип Фьельд Андерсен, уступивший Антону 0,9 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии Ховард Богетвейт.
Сегодня, 4 декабря, Даниил Серохвостов выступит в составе сборной России в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Она начнётся в 17:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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