Шашилов: классная гонка. Понравилась динамика, все стреляют, всё здорово

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов поделился впечатлениями от гонки преследования, которая прошла в рамках этапа Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, занявшая 17-е место.

«Классная гонка. Понравилась динамика, все стреляют, всё здорово. Стрельба Мироновой? Нет никакой больной точки, тяжёлая гонка, тяжело шла, хотя ходом в минуте, как и Кристина Резцова. Здесь вообще проблем нет. Будет справляться, она всё может. Стрельба Казакевич? Всё тоже надо пережить, всё будет хорошо. Нужно время.

Распределение по этапам эстафеты? С Ульяной и Светой я ещё сегодня поговорю, обсужу самочувствие. Четвёртый этап побежит кто-то из них. Первый — Лариса, скорее всего, а дальше — я с ними переговорю», — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка допустила один промах. Второй к финишу пришла француженка Анаис Бескон, которая не допустила промахов и отстала на 4,8 секунды. Замкнула тройку ещё одна представительница Франции Анаис Шевалье-Буше, допустившая один промах и отставшая от лидера на 7 секунд.