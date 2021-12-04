Карим Халили: три доппатрона — непозволительно для первого этапа

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал своё выступление на первом этапе эстафеты на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде. Халили использовал все три дополнительных патрона на «стойке» и передал эстафету четвёртым.

«На стрельбе стоя нельзя было допускать столько ошибок. Три доппатрона — непозволительно для первого этапа. Вроде бы до этого были проблемы с «лёжкой», но с ней я справился, а «стойку» провёл не очень.



Мандраж не накрывал. Мне кажется, были близкие промахи. Я очень удивился, что не закрылись четвёртая и пятая мишени, видел, что соперники уходят, старался стрелять быстрее. И когда оставался последний дополнительный патрон, появилась мысль: штрафной круг сейчас точно будет лишним.



Вторая скорость на этапе? Можно бежать и быстрее», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».