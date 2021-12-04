Карим Халили: три доппатрона — непозволительно для первого этапа

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал своё выступление на первом этапе эстафеты на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде. Халили использовал все три дополнительных патрона на «стойке» и передал эстафету четвёртым.
«На стрельбе стоя нельзя было допускать столько ошибок. Три доппатрона — непозволительно для первого этапа. Вроде бы до этого были проблемы с «лёжкой», но с ней я справился, а «стойку» провёл не очень.
Мандраж не накрывал. Мне кажется, были близкие промахи. Я очень удивился, что не закрылись четвёртая и пятая мишени, видел, что соперники уходят, старался стрелять быстрее. И когда оставался последний дополнительный патрон, появилась мысль: штрафной круг сейчас точно будет лишним.
Вторая скорость на этапе? Можно бежать и быстрее», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».
- 4 декабря 2021
-
19:26
-
19:20
-
19:17
-
19:07
-
18:54
-
18:52
-
18:45
-
18:39
-
18:26
-
18:21
-
17:57
-
17:18
-
16:37
-
16:31
-
16:23
-
16:16
-
16:11
-
16:03
-
16:02
-
15:53
-
15:52
-
15:35
-
14:39
-
14:18
-
14:10
-
14:08
-
14:00
-
13:12
-
13:00
-
12:27
-
12:00
-
11:36
-
11:13
-
11:00
-
10:49