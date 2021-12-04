Максимов: Латыпов решил создать тремор у норвежца на рубеже, а получилась обратная картина

Тренер по стрельбе мужской сборной России по биатлону Максим Максимов подвёл итоги мужской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзовые медали. Это первый пьедестал сборной России в сезоне-2021/2022.

Отметим, что россияне могли оказаться выше, если бы после заключительной «стойки» Латыпов не зашёл на штрафной круг.

«Думаю, Эдуард решил нагнать норвежца на рубеже, чтобы создать у него тремор. Но получилась обратная картина. Но ничего страшного, молодец. Сегодня соперники ошибались меньше, чем мы. А мы с одним кругом третьи, неплохо.



Вечером в любом случае обсуждаем командой, кого предварительно могут выставить. Вечером есть уже стартовый протокол. Каждый наш спортсмен знает, с кем он бежит, знает сильные и слабые стороны. Если разбирать «стойку», думаю, что Эдуард решил попробовать побороться всё-таки за первое место. Но немножко не получилось. Это жизнь. Мы сделаем выводы и будем уже более подготовленными к такой ситуации.



Сегодня все ребята, кроме опять же Эдуарда, провели «лёжку» изумительно. Кучная стрельба, всё по месту, хоть и немножко сегодня был ветерок. Но на «стойке», к сожалению, молодые спортсмены не справились. В любом случае это первая эстафета, начало сезона. Хоть у нас Карим и стартовал на чемпионате мира, сейчас он уже более осознанно подходил. По Серохвостову мы всё видели. Он пришёл на первую установку, для него это, наверное, было удивительно. По Логинову у нас большая удача. Он прямо «облизал» все габариты, отстрелял всё на пять», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».