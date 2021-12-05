Виктория Сливко: хочу сказать спасибо тем, кто меня опрокинул с командой А

Российская биатлонистка Виктория Сливко подвела итоги своего выступления на двух этапах Кубка России в Тюмени.

Ранее Сливко пожаловалась на несправедливые итоги отборов сборной России на этапы Кубка мира и Кубка IBU. На контрольных стартах Сливко заняла 11-е место в спринтерской гонке и 7-е – в масс-старте. Викторию не включили ни в один из составов.

«Два этапа для меня пролетели, были только приятные эмоции, хочу сказать спасибо всем, кто со мной рядом, кто не позволяет опустить руки, спасибо региону, который меня любит, первый тренер, который меня отдал в Тюмень и до сих пор нянькается и думает, что я ещё маленькая: каждый день звонит и переживает. И, конечно, я хочу сказать спасибо тем, кто меня опрокинул с командой А, я начала тренироваться с командой Б под чутким руководством Падина Андрея Викторовича. Тренер, спасибо», — написала Сливко в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Виктории Сливко.