Анна Богалий высказалась о бронзе сборной России в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий отреагировала на третье место мужской сборной России в эстафете на втором этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

«Всех с бронзой! Отличная эстафета, держали в напряжении, спасибо команде за это. Ещё перед гонкой говорили дома о том, что на сегодняшний день третье место это наш минимум, а максимумом казалось второе место, так как норвежцы объективно очень сильны и обыграть сегодня их могли только в случае их же грубых ошибок.

С норвежцами мы не сладили на последнем рубеже, так как стрелять нужно было не просто точно, но и очень быстро, чтобы навязать борьбу, и тогда уже можно было бы посоревноваться в скорости на дистанции. Эдуард Латыпов очень старался, но ещё просто не готов был в эстафете стрелять быстро и точно, наверное, при этом он шёл ва-банк. Но понимаем, что это начало сезона, работа ребят очень видна.

Французы красавцы – вышли из не самой лучшей позиции, всю гонку были в роли догоняющих и вот на последней стойке поставили хорошую точку в борьбе за серебро.

Наша команда показала отличную скорость! Первые два этапа по скорости – просто загляденье, ребята отыгрывали на лыжне, и это очень радовало. Логинов на третьем этапе был стабильно надежён сегодня в каждом из компонентов гонки.

Давно смотрю за Даниилом Серохвостовым, всегда у него отличная скорость, но до этапов Кубка мира была какая-то бесшабашность на рубеже, излишняя торопливость. Сейчас пошла немного другая работа, и сразу виден результат. Желаю Даниилу дальше прогрессировать в стрелковом компоненте и не забывать о теплоте рук.

Хочется ещё добавить, что, помимо работы парней, видно, что ещё и сервис-бригада была на высоте, многие моменты мы отыгрывали ходом, было видно, что к нам не приближались. Всех с первой медалью этого сезона!» — написала Богалий в своём «инстаграме».