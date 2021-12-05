Резцова — после первого этапа эстафеты: первые два круга говорили работать в своём темпе

Российская биатлонистка Кристина Резцова, прошедшая первый этап эстафеты на Кубке мира в Эстерсунде, поделилась впечатлениями от гонки.

«Мне первые два круга говорили работать в своём темпе. И после первого рубежа я уходила в хорошем темпе. А потом уже начинала работать как мне комфортно, чтобы остались силы именно на последний круг.

Когда получилось чисто отработать на «стойке», пришло какое-то окрыление. В принципе, было достаточно сил. Думаю, я вполне достойно отработала последний круг.

Палец? Мы раскрываем палец на стрельбу. И чтобы не тратить время, я его просто не закрыла обратно и бежала с голым пальцем. Замёрз не так сильно, как на спринте. Сегодня было без эксцессов – не кричала, не плакала», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

В данный момент сборная России идёт на восьмой позиции. Начался четвёртый этап гонки, на котором выступает Ульяна Нигматуллина.