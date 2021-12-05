Терезе Йохауг: сегодня Россия и Швеция были сильнее, ждём реванша на Олимпиаде

Норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала итоги эстафеты на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия). Норвежки заняли третье место, проиграв сборной Швеции 0,1 секунды. Победила команда России.

На финише россиянка Вероника Степанова уверенно обошла норвежку Хелене Марие Фоссесхолм и шведку Моа Ольссон. Также в состав первой сборной России вошли: Юлия Ступак, Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Норвежки выступали в сильнейшем составе: Тириль Уднес Венг, Хейди Венг, Йохауг и Фоссесхолм.

«Захватывающая эстафета. Здесь такая трасса, что сложно убежать от соперников. Сидеть за спиной — это огромное преимущество, и я это сама чувствовала, когда шла сзади. Мы сделали всё, что было в наших силах, но сегодня Россия и Швеция были лучше нас. Ждём реванша на Олимпиаде», — приводит слова Йохауг TV2.