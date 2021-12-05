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Каминский дал несколько советов российским биатлонистам перед гонкой преследования

Каминский дал несколько советов российским биатлонистам перед гонкой преследования
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился ожиданиями от гонки преследования в рамках Кубка мира в Эстерсунде. Также специалист дал советы своим подопечным.

«Состояние нормальное. Мороз, конечно, некоторые трудности создаёт, но все в одинаковых условиях.

Советы? В мороз сильно быстро нельзя начинать — это первое. По мышцам ударяет сильно. И второе — хорошо разминаться. О чём говорили с Латыповым? Мы сошлись во мнении, что была ошибка. Он не учёл, что коврик был скользкий, поэтому поплыла нога. Он фактически на одной ноге стрелял. Надо было нормально изготовиться, потерять 3-5 секунд, и всё было бы нормально. Психологически всё нормально.

Форма Латыпова? От гонки к гонки лучше ребята по ходу. Сегодня решающую роль будет играть точная стрельба. Логинов? Саша вышел на хорошие показатели в стрельбе. Считаю, что это хороший уровень, его надо удержать. Другие ребята? Ребята будут бороться, они с хороших позиций стартуют. Всегда в преследовании чувствуем себя лучше, чем в «разделке».

Бабикова привезут в Хохфильцен? Пока точно нет, посмотрим, как будут эти ребята выступать. Пока трудно сказать. Возможна, конечно, ротация, если что-то случится», — сказал Каминский в эфире «Матч ТВ».

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