Кубок мира по биатлону: когда начнётся мужская эстафета, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 12 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится мужская эстафета 4 х 7,5 км. Начало соревнований запланировано на 13:45 мск.
В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport. За сборную России выступят Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.
В первой эстафете сезона, которая состоялась на минувшей неделе в Эстерсунде, мужская сборная России завоевала бронзу. Победу одержала Норвегия, второй стала Франция.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Кубок наций
1. Норвегия – 2108.
2. Франция – 2046.
3. Россия – 1889.
4. Германия – 1872.
5. Швеция – 1732.
6. Беларусь – 1607.
7. Украина – 1607.
8. Италия – 1542.
9. Австрия – 1392.
10. Канада – 1369.
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