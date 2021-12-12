Кубок мира по биатлону: когда начнётся мужская эстафета, по какому каналу смотреть

Сегодня, 12 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится мужская эстафета 4 х 7,5 км. Начало соревнований запланировано на 13:45 мск.

В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport. За сборную России выступят Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

В первой эстафете сезона, которая состоялась на минувшей неделе в Эстерсунде, мужская сборная России завоевала бронзу. Победу одержала Норвегия, второй стала Франция.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Кубок наций

1. Норвегия – 2108.

2. Франция – 2046.

3. Россия – 1889.

4. Германия – 1872.

5. Швеция – 1732.

6. Беларусь – 1607.

7. Украина – 1607.

8. Италия – 1542.

9. Австрия – 1392.

10. Канада – 1369.