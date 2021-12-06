Доротея Вирер призналась, что до сих пор иногда принимает снотворное

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону Доротея Вирер рассказала о проблемах со здоровьем. Перед стартом сезона – 2021/2022 Вирер признавалась, что в межсезонье страдала бессонницей.
«Этим летом я просыпалась несколько раз за ночь, сейчас мне намного лучше, но иногда мне всё же приходится принимать снотворное», — приводит слова Вирер Aftonbladet.
Также Вирер оценила своё состояние после двух этапов Кубка мира. Высшее достижение Доротеи – 13-е место в гонке преследования.
«В эстафете ходом я чувствовала себя гораздо лучше. Но в индивидуальных гонках у нас были не очень хорошие лыжи, так что сложно сравнивать. Но я правда чувствую, что моё тело стало лучше реагировать на нагрузки, моя форма скоро придёт. Надеюсь, в Хохфильцене будет теплее, потому что в Эстерсунде мне было холодно», — сказала итальянка.
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