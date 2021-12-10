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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 3-й этап, Хохфильцен, мужчины, общий зачёт, 10 декабря

Общий зачёт Кубка мира по биатлону, мужчины: Эдуард Латыпов обошёл Йоханнеса Бё
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Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира по итогам спринтерской гонки в Хохфильцене. Лучший из россиян, Эдуард Латыпов, располагается на пятой позиции. Он обошёл действующего обладателя «Большого хрустального глобуса», норвежца Йоханнеса Бё.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 203.
2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 202.
3. Эмильен Жаклен (Франция) — 189.
4. Тарьей Бё (Норвегия) — 170.
5. Эдуард Латыпов (Россия) — 170.
6. Йоханнес Бё (Норвегия) — 166.
7. Кентен Фийон Майе (Франция) — 152.
8. Симон Детьё (Франция) — 137.
9. Фабьен Клод (Франция) — 134.
10. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 123...
15. Александр Логинов (Россия) — 112…
37. Даниил Серохвостов (Россия) — 44…
41. Саид Каримулла Халили (Россия) — 39…
52. Александр Поварницын (Россия) — 17…
58. Матвей Елисеев (Россия) — 11…
67. Василий Томшин (Россия) — 4.

Биатлон: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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