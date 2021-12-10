Общий зачёт Кубка мира по биатлону, мужчины: Эдуард Латыпов обошёл Йоханнеса Бё

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен сохранил лидерство в общем зачёте Кубка мира по итогам спринтерской гонки в Хохфильцене. Лучший из россиян, Эдуард Латыпов, располагается на пятой позиции. Он обошёл действующего обладателя «Большого хрустального глобуса», норвежца Йоханнеса Бё.

Биатлон. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — 203.

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 202.

3. Эмильен Жаклен (Франция) — 189.

4. Тарьей Бё (Норвегия) — 170.

5. Эдуард Латыпов (Россия) — 170.

6. Йоханнес Бё (Норвегия) — 166.

7. Кентен Фийон Майе (Франция) — 152.

8. Симон Детьё (Франция) — 137.

9. Фабьен Клод (Франция) — 134.

10. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 123...

15. Александр Логинов (Россия) — 112…

37. Даниил Серохвостов (Россия) — 44…

41. Саид Каримулла Халили (Россия) — 39…

52. Александр Поварницын (Россия) — 17…

58. Матвей Елисеев (Россия) — 11…

67. Василий Томшин (Россия) — 4.