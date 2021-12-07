Анна Сола: олимпийское золото в Пекине реально. Почему нет?

Белорусская биатлонистка Анна Сола оценила свои шансы на грядущих Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Мне кажется, у каждого спортсмен есть мечта успешно выступить на Олимпиаде. Это самое высокое звание, которое можно завоевать, — олимпийское золото. Реально ли победить в Пекине в эстафете? А почему нет. Всё реально в этой жизни. Все мы в одинаковых условиях», — сказала Сола в интервью YouTube-каналу LAPSHINLIVE.

25-летняя Сола является бронзовой медалисткой чемпионата мира 2021 года в спринте, чемпионкой мира среди юниоров 2015 в эстафете, бронзовым призёром чемпионата Европы 2019 года в смешанной эстафете.

В стартовавшем сезоне-2021/2022 Сола завоевала бронзу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).