Каминский: Бабиков уже набрал форму, но нет возможности включить его в основной состав

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил успехи Антона Бабикова на Кубке IBU.

«Уровень турнира или он действительно близок к тому физическому состоянию, к которому долгое время не мог прийти? Скорее, второе. Не просто же так норвежцы везут в Хохфильцен Филипа Андерсена, которого Антон обыгрывал, а значит, по силе они примерно равны. Причём Андерсен будет выступать вместо Йоханнеса Дале, который занимает место в тридцатке, и, по нашим меркам, замена не напрашивалась. А норвежцы её делают — значит, рассчитывают, что Андерсен выступит лучше. Поэтому и мы можем предположить, что, если Бабиков войдёт в основной состав, будет выглядеть неплохо. Нас останавливала по большому счёту только стрельба Антона. Ну и инфекция, которую подцепили в Ханты-Мансийске, его придержала с точки зрения лыжного хода. Хотя, может, и стрельба из-за этого хромала. Говорят, что вирус влияет в том числе и на нервные центры.

Бабиков уже набрал форму, но сейчас нет возможности включить его в основной состав. Нет смысла выводить из состава ребят, которые пробежали всего один этап и попали в 40 сильнейших. Ну и хочется ещё проверить Бабикова в горах. У нас же любят штампы навешивать. Один плохо бежит в горах, другой — в эстафете. Они только пока не подтверждаются», — приводит слова Каминского RT.